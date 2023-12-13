Seyir halindeyken alev alan lüks cip küle döndü: O anlar kamerada

Gaziosmanpaşa Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki Range Rover marka lüks cip aniden alev aldı. Sürücüsünün kendisini son anda dışarıya attığı araç küle döndü.

Olay saat 11.30 sıralarında Gaziosmanpaşa’da Kuzey Marmara otoyolu Cebeci tüneli çıkışı Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 34 BB 0833 plakalı Range Rover marka lüks cip, seyir halindeyken Cebeci Tüneli çıkışına geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü dumanları fark edip aracını kenara çekmeye çalıştığı esnada ön kısımdan bir anda alevler yükseldi. Bunun üzerine sürücü hızla aracından inerek diğer sürücülerden yardım istedi. Yoldan geçen sürücüler yanan araca yanlarında bulunan yangın tüpleriyle müdahale etse de başarılı olamadı. Alevlerin hızla sardığı cip kısa sürede yanarak hurda yığınına döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.