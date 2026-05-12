Seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan tır kullanılamaz hale geldi

Ankara’da seyir halindeyken aniden alev alan kuru bakliyat yüklü tır kullanılamaz hale gelirken çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Evren ilçesinde, T.T. idaresindeki kuru bakliyat yüklü 35 BBJ 896 plakalı tır, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden yanmaya başladı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken yanan tır kullanılamaz hale geldi. Tırın dorsesinde herhangi bir hasar meydana gelmezken, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın da yaşanmadığı bildirildi.