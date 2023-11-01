Seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletten düşen sürücü yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosikletle seyir halindeyken dengesini kaybederek yere düşen sürücü yaralandı.

Seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletten düşen sürücü yaralandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosikletle seyir halindeyken dengesini kaybederek yere düşen sürücü yaralandı.

Kaza, Hastane Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.N. kontrolündeki 39 TN 770 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düştü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Y.N., Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman