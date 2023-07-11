Seyir halindeyken köpek gezdiren sürücü kamerada

Eyüpsultan’da bir sürücü seyir halindeyken tasma taktığı köpeği de peşinden sürükledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay sabah saatlerinde Osman Gazi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 34 DM 6512 plakalı araç ile seyir halinde bulunan bir vatandaş, köpeği aracın camından tuttuğu tasma ile birlikte peşinden sürükledi. Sürücünün hem trafiği hem de köpeğin canını tehlikeye attığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.