Seyir halindeyken maç izleyen sorumsuz sürücü trafiği tehlikeye soktu

Başkentte bir sürücü, seyir halindeyken aracında maç izleyerek trafiği tehlikeye soktu. Aracıyla yolda ilerlediği anda telefondan maç izleyen sorumsuz sürücünün o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyir halindeyken maç izleyen sorumsuz sürücü trafiği tehlikeye soktu
Editör
EditörEditör
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Başkentte bir sürücü, seyir halindeyken aracında maç izleyerek trafiği tehlikeye soktu. Aracıyla yolda ilerlediği anda telefondan maç izleyen sorumsuz sürücünün o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dünya Kupası maçları devam ederken, Ankara-İstanbul Karayolu üzerinde meydana gelen olayda, bir sürücü seyir halinde olduğu esnada aracında maç izlerken görüntülendi. Direksiyon başında maç izleyen şahsın hız limitlerini aştığı ve can güvenliğini tehlikeye attığı o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.