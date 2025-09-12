Seyit Onbaşı Havalimanı otoparkında güvenlik kamerası mağduriyeti

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Balıkesir Koca Seyit Havalimanı otoparkında, aracına çarparak hasar veren kişinin bulunamaması üzerine bir sürücü, güvenlik kameralarının çalıştırılması çağrısında bulundu.

Ayvalık’ta yaşayan Fatoş Dayanıklı, İstanbul dönüşü, havalimanı otoparkına bıraktığı 34 JF 6389 plakalı otomobilinin kapısında hasar meydana geldiğini ileri sürdü. Durumu farkederek görevlilerden yardım isteyen Dayanıklı, otoparkta kamera sisteminin çalışmaması nedeniyle araca çarpan kişinin tespit edilemediği yanıtını aldı. Yaşadığı mağduriyetin ardından durumu jandarmaya bildiren Dayanıklı, hazırlanan tutanakta da delil yetersizliği nedeniyle failin bulunamayacağının belirtildiğini öğrendi.

Mağdur Fatoş Dayanıklı, otoparktaki güvenlik kameralarının çalışmaması nedeniyle benzer olayların daha önce de yaşandığını belirtti. Yaşadığı olay sonrasında yetkililere seslenen Dayanıklı, "Otoparkın kamera sistemi acil olarak devreye alınmalı. Aksi takdirde benim aracıma ve başkalarının araçlarına çarpılması ne ilk ne de son olur" dedi. Dayanıklı, yetkililerden kamera sistemlerinin denetlenerek aktif hale getirilmesini talep etti.