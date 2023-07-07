Seymen'de cinayet

Olay, Seymen mahallesi çıkışı mekanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen biri yabancı uyruklu 2 kişi araçlarıyla olay yerine geldi.Henuz bilinmeyen bir sebeple yabancı uyruklu şahıs vücuduna isabet eden kurşunla araç içerinde hayatını kaybetti.

Ölüme sebep olan şahıs Jandarmayı arayarak kendini ihbar etmesi sonucu olay yerine Jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.Şahsın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından adli tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlattı.