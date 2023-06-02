Seymen'in asfalt hasreti sona erdi

Silivri Belediyesi, yaptığı asfaltlama çalışması ile Seymen Mahallesi’ndeki cadde ve sokakları baştan aşağı yeniledi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla başlatılan ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Tezel Sokak, Naim Sokak, Topraklık Sokak, Müderris Çıkmazı, Atak Çıkmazı, Nevra Çıkmazı, Özsu Çıkmazı, Sandık Çıkmazı, Bilge Çıkmazı ve Anayurt Caddesi bağlantı noktasına toplam 2.900 ton asfalt serimi yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından Seymen’de yaşayan vatandaşların asfaltsız yollar nedeniyle yaşadığı toz ve kirlilik sorunu sona erdi. Seymen Mahallesi sakinleri yapılan çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

YALGIN: “VOLKAN YILMAZ’IN SAYESİNDE ASFALT GÖRDÜK”

Asfaltlama çalışmalarıyla ilgili konuşan Seymen Mahallesi sakini Sabriye Yalgın, “Ben 78 yaşındayım. Şimdiye kadar adeta batak içinde yaşadık ama çok şükür ki Volkan Yılmaz’ın sayesinde asfalt görmüş olduk.” dedi.

HÜSNİYE APAYDIN: “ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN”

Çalışmaları değerlendiren mahalle sakini Hüsniye Apaydın, “Burada asfalt olmadığı için motorların üstü simsiyah çizgi olurdu. Yapılan çalışmaları çok beğendim. Sabah uyandığımda acaba yol önümde duruyor mu diye tekrar tekrar baktım. Allah devletimizden razı olsun.” ifadelerini kullandı.

ARDA APAYDIN: “BURADA YILLARDIR ASFALT YOKTU”

Mahalle sakini Arda Apaydın ise “Nenem 98 yaşında ve burada yıllardır asfalt yoktu. Çok şükür ki nenem Remziye Apaydın, 98 yaşından sonra asfalt gördü.” diye konuştu.

ŞAHİN: “EVLERİMİZ VE SERALARIMIZ TOZ ALTINDA KALIYORDU”

Seymen Mahallesi sakini Sevil Şahin, “Yollar daha önce topraktı ve çok tozluydu. Arabalar geçtiğinde evimiz ve seramız toz altında kalıyordu. Volkan Yılmaz’dan Allah razı olsun.” dedi.

ELİF APAYDIN: “BU YOLUN YAPTIRILMASI ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI”

Çalışmaları değerlendiren Seymenli Elif Apaydın, “Bu yatırım köyümüze yapılan çok büyük bir yatırım. Bu yolun yaptırılması bence çok büyük bir başarı. Volkan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

TÜZEL: “ÇOCUKLARIMIZ SOKAKTA OYNAYAMIYORLARDI”

Çalışmalarla ilgili konuşan mahalle sakini Nalan Tüzel, “Daha önce çocuklar sokakta oynayamıyorlardı. Her yer çukur olduğu için bisikletlerle gezemiyorlardı. Bundan sonra inşallah çocuklarımız bu yolun keyfini sürecekler.” diye konuştu.

YASEMİN GENCA: “İNSANLARIMIZ YILLARDIR YOL SIKINTISI ÇEKİYORLARDI”

Seymen Mahallesi sakini Yasemin Genca, “Çektiğimiz çileyi anlatsak birkaç saatimizi alır. Bu köyün kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçmiş. 100 yıldan beri insanlar bu sıkıntıyı çekiyorlardı. Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve Silivri Belediyesine çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

BAHATTİN GENCA: “KÖYLERE HİZMET SÖZÜNÜ TUTAN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Silivri Belediyesinin asfalt çalışmalarını değerlendiren Seymen Mahallesi Muhtarı Bahattin Genca, “Mahallemize 2.500 tonu geçen asfalt atıldı. Bu da aşağı yukarı 2.300 metre civarında bir yola tekabül ediyor. Başkanımız her zaman Silivri’nin yalnızca merkezden ibaret olmadığını söylüyor. Silivri’nin dışında 28 köy olduğunu ve buralara da aynı hizmeti yapacağını ifade ediyor. Sözünü tuttuğu için Başkanımız Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Allah kendisine uzun ömürler versin.” diye konuştu.