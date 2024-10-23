Seymen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Ceviz ve Badem Bahçesi Kontrol Edildi

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, İlçe Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisleri Koçali Kayabaş ve Özkan Kartal ile Ziraat Teknisyeni Muharrem Önal, Seymen Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait 650 dönümlük ceviz ve badem bahçesini ziyaret ederek kontrollerde bulundu.

Yapılan incelemelerde, önümüzdeki üretim sezonu için gerekli tavsiyelerde bulunulurken, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin talepleri de alındı. Ziyarette, Seymen Mahallesi Muhtarı Bahattin Genca ve Seymen Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Müzellef Yüksel de hazır bulundu.

Ziraat mühendisleri ve teknisyenler tarafından yapılan kontroller, verimli bir üretim sezonu geçirilmesi adına büyük önem taşıyor.