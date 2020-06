İmamoğlu, “Seymen Bizim İçin Elzem Bir İş”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’de yapımı devam eden “Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi”nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu’na inceleme gezisinde Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,CHP İlçe Başkanı Berker Esen,İYİ Parti ilçe Başkanı A.Refik Bek, İBB Başkan danışmaları Ertan Yıldız Yiğit Duman ile İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı eşlik etti. İnceleme gezisi öncesinde İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci, “ev sahibi” sıfatıyla bir sunum yaptı. Projenin, dünyanın tek bir alanda kurulu çöp gazından enerji üretecek en büyük tesisi olacağına vurgu yapan Değirmenci, şu bilgileri verdi:

DEĞİRMENCİ: “BU TESİS, İSTANBUL VE TÜRKİYE İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

“Tesisin ilk etabı, 15 Ağustos’ta açılacak. 17 MWe kapasiteyle başlayacak ve 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. 90 bin hane demek, Beylikdüzü ilçesinin tüm ev halkının ihtiyacını karşılamak demek. Yıl sonunda 25 MWe’a ulaşacağız. 130 bin hanede, Beylikdüzü ve Silivri’nin tüm ev halkının elektrik ihtiyacını karşılamak demek. Tam kapasiteye, 90 MWe’a ulaştığımız zaman da 465 bin haneye ulaşacağız. 465 bin hane de şu demek: Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt’taki 1 milyon 800 bin hane halkının elektrik ihtiyacı bu tesisten karşılanacak. Yaklaşık 2 milyon 300 bin adet aracın trafikten çekilmesine eşdeğer bir kazanım sağlayacağız. Şu ana kadar 2019 yılında 55 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2020 yılında yaklaşık 16 milyon liralık bir ödeme yaptık. Önümüzde 45 milyon liralık bir ödeme daha görünüyor. Bunların hepsi zaman yayılmış durumda. Ağustos 15’te bu tesisi inşallah hayırlısıyla devreye alıp hem İstanbul’a hem de Türkiye’ye hediye etmiş olacağız. Her türlü finansal imkansızlığa rağmen, bütün enerjimizi bu tesise yatırıyoruz. Biliyoruz ki bu tesis, İstanbul ve Türkiye için çok değerli” dedi.

İMAMOĞLU: “HEP BERABER BU İŞİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Tesisi hep beraber önemsediklerini belirten İmamoğlu da “Gerçekten önemsiyoruz hem enerji ihtiyacı daha da ötesi çevreye verdiğimiz değerden. Çok önemli bir mesele. Her ekibimiz; belediyemiz, İSTAÇ tarafı, Enerji tarafı… Her yönüyle bizim için elzem bir iş. Elimizdeki, avucumuzdaki neyse, burada fedakarlık yapıp, bu süreci taşımak istiyoruz. İnşallah her yönüyle de arkadaşlarımız bu işte kararlı. Silivri Belediye Başkanımız da bu sürecin farkında. Hep beraber bu işi ayağa kaldıracağız. Ağustos 15’i iple çekiyoruz” şeklinde konuştu. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, sunumun ardından tesiste incelemelerde bulundu.

ÖNCE KÖY KAHVESİ SONRA SANAYİ SİTESİ ZİYARETİ

“Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi”ndeki incelemelerin ardından ilçedeki Büyükkılıç Köyü’ne geçen İmamoğlu ve Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, köy kahvesinde gerçekleşen buluşmada, her iki başkana da sorunlarını anlattı. İmamoğlu’nun köy kahvesinden sonraki durağı ise Silivri Sancak Sanayi Sitesi oldu. Site yöneticileri ile öğle yemeğinde buluşan İmamoğlu, çevredeki esnafla sohbet etti. İmamoğlu, bu ziyaretle birlikte Silivri’deki programını tamamladı.

ÖDÜLLÜ TESİSİ GEZDİ

İmamoğlu’nun Silivri’den sonraki adresi Hadımköy oldu. Halk Ekmek Hadımköy Şantiyesi’ni ziyaret eden İmamoğlu, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İmamoğlu, Hadımköy’de bulunan İSTON tesislerinde de incelemelerde bulundu. İSTON Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC) tarafından gold (altın) sertifika ile ödüllendirilen Hadımköy tesisleriyle ilgili İmamoğlu’na bilgi verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 18:18