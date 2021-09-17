Seymen,” Pilot Köy Proje Alanı” olarak belirlendi

Katı Atık Tesisinden olumsuz etkilenen Seymen Mahallemiz, İBB tarafından Pilot Köy Proje Alanı olarak belirlenmişti. Yetkililer bugün “Örnek Köy Proje Uygulama Aşamaları” hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Seymen,” Pilot Köy Proje Alanı” olarak belirlendi
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Konu ile ilgili olarak CHP Silivri İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada “Takiplerimiz ve taleplerimiz doğrultusunda Seymen Mahalle’mizde İBB tarafından yapılacak olan “Örnek Köy” projesi ile ilgili saha çalışmalarına bugün itibari ile başlandı. Daha öncesinde İBB iştirakimiz BİMTAŞ AŞ.’nin yerinde yaptığı incelemenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve ilgili tüm birimleri bugün mahallemizde yerinde inceleme yapmak ve projelendirme üzerine Seymen Mahalle’mizi ziyaret etti. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Aralık ayında gerçekleştirdiği ziyaret sırasında “Buradaki köylerimize de gerçekten özel bir yatırımda bulunacağız. Yaptıkları tarıma dayalı süreçlerine destek olacağız. Pendik Göçbeyli’den başlattığımız, ‘örnek köy’ uygulamalarından ikincisini de burada tespit edeceğimiz köylerden bir tanesinde başlatacağız. Bunu arttırmayı da hedefliyoruz” sözünü en kısa zamanda yerine getirerek tarımsal kalkınmamızı daha da arttıracağız.” İfadelerine yer verildi.


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