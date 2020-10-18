Silivri Seymen Enerji Üretim Merkezi Açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kömürcüoda ve Odayeri’ndeki çöp gazından enerji üretim tesislerine bir yenisi daha ekleniyor. Yapımına 8 yıl önce başlanan ve bir türlü tamamlanamayan Silivri Seymen Enerji Üretim Merkezi’nin ilk etabının açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 20 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.

465 BİN HANEYE ELEKTRİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’dan 12 Ocak 2047 tarihine kadar alınan lisansla; 26 yıl 10 ay çöp gazından enerji üretip satacak olan İBB, tesis tam kapasite çalışmaya başlayınca 465 bin hanenin yıllık gereksinimini karşılayan elektrik üretecek.

Silivri Seymen Enerji Üretim Merkezi, yaklaşık 25 günde yaptığı elektrik satışından daha şimdiden 2 milyon lira gelir sağladı. Yılsonuna gelindiğinde bu kazanç 11 milyona ulaşacak. Gelecek yıl tam kapasite çalışacak tesisin elektrik üretiminden yıllık kazancı da 200 milyon lirayı bulacak. İBB, 2047 yılına kadar toplam 1 milyar 137 milyon dolar gelir bekliyor.

Program Bilgisi:

Tarih: 20 Ekim Salı Saat: 11:00