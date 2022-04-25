Seymenköyspor iftarda bir araya geldi

Seymenköyspor Kulüp Başkanı Hasan Satıcı’nın organize ettiği iftar yemeğine Silivri esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Nuray Koçer, Silivri Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, İASKF Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Ercan, takım teknik patronu Murat Ceylan ile birlikte tüm kadro katılım sağladı. Bölge esnaflarının ön ayak olduğu iftar programı ise Alibeyspor Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Babayiğit’in sahibi olduğu Palmiye Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Hasan Satıcı yaptığı kısa açıklamada; “Esnaf arkadaşlarımızın Seymenköyspor Kulübümüze destekleri büyüktür. Bu geceyi de arkadaşlarımızın vasıtası ile hayata geçirdik. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.