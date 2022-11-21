Seyyardan gelen lezzet 'Magunacı Kokoreç' açıldı
İsa Magunacı işletmesinde Alipaşa'da faaliyete giren Magunacı Kokoreç, geçtiğimiz gün kalabalık bir davetlinin katılımıyla hizmete başladı.
Magunacı Kokoreç’in açılışına CHP İlçe Başkanı Berker Esen, İYİ Parti İlçe Başkanı A. Refik Bek, İBB Meclis üyeleri Melih Yıldız ve Sami Barlas, Sanayi sitesi kooperatif başkanı Ercan Çalışkan, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Şoförler odası başkanı Recep Akıncı, STK yöneticileri, spor kulübü yöneticileri, muhtarlar, İş adamları ve vatandaşlar katıldı.
İşletmede Kokoreç, Köfte ekmek, Sucuk Ekmek, Uykuluk ve közde kahve hizmeti veriliyor.