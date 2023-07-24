Seyyid Ahmet Arvasi kompleksi gün sayıyor

Göreve geldiği günden bugüne kadar eser belediyeciliği anlayışıyla hareket eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Altıeylül’e yakışan çalışmalara imza atıyor. Seyyid Ahmet Arvasi Parkı ve Millet Kıraathanesi’nde çalışmalarda sona yaklaşılırken, açılış için gün sayılıyor.

Seyyid Ahmet Arvasi Parkı ve Millet Kıraathanesi’nde 200 m² Millet Kıraathanesi, 400 m² 0-6 Yaş Kreş Binası, 170 m² Kreş için Açık Oyun Alanı ve Park Yeşil Alan yer alacak.

Altıeylül Belediyesi’nin ilk kreşi olacak

Millet Kıraathanesi’nde hoş sohbetler, Sütlüce Mahallesi’nde ikamet eden ve çalışmak zorunda olan anneler için Başkan Avcı’nın projelerinin içinde yer alan 0-6 yaş kreşte Seyyid Ahmet Arvasi Kompleksin’nde yer alacak. Açık oyun alanları ve park yeşil alanlarla 7’den 70’e herkesin vakit geçirebileceği bir kompleks Altıeylül’de yaşayan vatandaşların hizmetinde olacak.

Başkan Avcı: Daha yaşanabilir bir Altıeylül için çalışıyoruz

Başkan Avcı, “Parkın adını taşıyan Seyyid Ahmet Arvasi Parkı ve Millet Kıraathanesi yakın zamanda Altıeylüllü vatandaşların hizmetinde olacak. İçinde açık oyun alanları ile park yeşil alanların olacağı Seyyid Ahmet Arvasi Parkı ve Millet Kıraathanesin’nde 0-6 yaş çocuk kreşi ile çalışmak zorunda olan annelerin hizmetinde olacak. Altıeylül’ü daha yaşanabilir bir ilçe yapmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Avcı: eser belediyeciliği ile Altıeylül’ü daha yaşanır bir hale getiriyoruz

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, ‘daha gidecek çok yolumuz, atacak çok adımımız, yapacak çok işimiz var’ bizlerde bu düsturla Altıeylül’de eser belediyeciliği, sosyal belediyecilik anlayışıyla daha çok hizmet için çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.