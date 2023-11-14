Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi'nin yapımı tamamlandı

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un talimatıyla, Esentepe Mahallesi’nde inşasına başlanan Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi’nin yapımı tamamlandı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gençlere yönelik hizmet verilecek tesise şair ve yazar Sezai Karakoç’un adının verileceğini söyledi.

İlçe sakinlerini çok fonksiyonlu kültür ve spor merkezleriyle buluşturan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bu kez Esentepe Mahallesi’ne nitelikli bir tesis inşa edilmesi için talimat verdi. Gençlerin ders çalışıp, spor yapabileceği alanların yanı sıra tesisin bünyesinde bulunan merkez, engelli vatandaşların sosyal yaşama adapte olmalarını kolaylaştırmak için hizmet verecek. Engelli vatandaşlar; psikolojik danışma odaları, grup/bireysel çalışma odaları ile günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunları özel eğitmenlerle birlikte aşacak. Böylece engelli vatandaşların, kendilerine olan güvenlerini artırılarak hayata daha sıkı tutunmalarına katkı sağlanacak. Ayrıca Engelsiz Saatler projesiyle, ailelerinin gün içinde ihtiyaç duydukları süre boyunca engelli bireyler bu merkezde ağırlanarak onlarla birebir ve özel olarak ilgilenecek. Gençler, merkezde bulunan 4 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu sayesinde dört mevsim doyasıya havuzun tadını çıkaracak. Sultangazili gençlerin spordaki yetenekleri madalyalarla taçlanırken, Sultangazi Belediyesi tarafından gençler için yeni spor alanları da kazandırılıyor. Bu alanlardan biri de Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi’nde, donanımlı bir güreş salonu olarak sporseverlerin hizmetine sunuluyor.

Binada, öğrencileri YKS ve LGS’ye ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Eğitime Destek Akademisi’nin (SEDA) sınıfları bulunuyor. Ayrıca etüt salonu, konferans salonu, fuaye alanı, satranç ve akıl zeka oyunları salonu ile özel olarak dizayn edilmiş bir konferans salonu da hizmet verecek.

“Sezai Karakoç’un ismi burada yaşayacak”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “İlçemizin dört bir yanını kültür merkezleri ve hizmet tesisleri ile donattık. Buralara, köklerimize sıkı sıkıya bağlı nesiller yetiştirmek amacıyla ülkemizin tarihinde özel önemi olan kişilerin isimlerini veriyoruz. Esentepe Mahallemizdeki bu Gençlik, Spor ve Engelliler merkezimize edebiyat tarihine adını altın harflerle yazdıran Sezai Karakoç’un ismini veriyoruz. Merkezimiz kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak” dedi.