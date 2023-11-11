Sezai Karakoç repliklerle tanıtıldı

Kocaeli’de 10 bin öğrenciye Sezai Karakoç’un söz ve eserlerinden oluşan replikler okunarak üstadı ve eserlerini tanıma fırsatı sunuldu.

Büyükşehir’in anlamlı etkinliği ile binlerce genç büyük üstadı hayatları boyunca hatırlayarak öğretilerini takip edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 16-19 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği Uluslararası Sezai Karakoç Günleri öncesinde, özellikle gençlerde farkındalık oluşturmak adına etkinlikler gerçekleştirildi. Okullarda gerçekleştirilen "Birdenbire Sezai Karakoç’ etkinliği büyük ilgi gördü. Ders esnasında sınıfa giren tiyatro oyuncusu, Sezai Karakoç’un söz ve eserlerinden oluşan replikler okudu. Tiyatro sanatçısının okuduğu sözleri tekrarlayan öğrenciler, unutulmaz anlar yaşadı. Öğrenciler gelecek hafta başlayacak olan Uluslararası Sezai Karakoç günlerine de davet edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin Birdenbire Sezai Karakoç etkinliği eğitmenler tarafından takdirle karşılandı. Türk Edebiyatının önemli ismini tanıtmak için yapılan uygulamaya dikkat çeken eğitmenler, "Bu tür uygulamalar gençler üzerinde son derece etkili oluyor. Gençler büyükşehir belediyesinin ’Birdenbire Sezai Karakoç’ etkinliği ile büyük üstadı hayatlarının her döneminde bilecek ve onu okumaya başlayacak. Bu kalıcı eğitim için başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Birdenbire Sezai Karakoç etkinliği, 11 ilçede 38 okul ve 10 bin öğrenci ile gerçekleştirildi. Bu sayede binlerce genç Sezai Karakoç ve eserlerini tanıma fırsatı buldu. Etkinlik sonunda öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç eserleri hediye edildi.

Sezai Karakoç Günleri başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyat ve fikir dünyasının bir anlamda kutup yıldızı olan üstat Sezai Karakoç adına 16-19 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Sezai Karakoç Günleri gerçekleştirecek. Yurtiçi ve yurt dışından birçok akademisyen, sanatçı ve siyasetçinin katılacağı etkinliklere Kocaeli Kongre Merkezi ev sahipliği yapacak. Bu vesile ile Türk şiirinin ve düşünce dünyasının köşe başlarından biri olan Sezai Karakoç’un fikirleri farklı başlıklar altında müzakereye açılacak, dünyaya, sanata, insana ilişkin algılarını, eserlerini daha yakından tanıma ve tanıtma imkanı sunulacak.