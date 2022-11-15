Sezai Karakoç'un hayatını anlatan 'Dünya Sürgünü' belgeselinin galası yapıldı

Şair ve mütefekkir Sezai Karakoç’un hayatını anlatan “Dünya Sürgünü” belgeseli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı programla Ankara’da tanıtıldı.

Vefatının üzerinden bir yıl geçen şair ve mütefekkir Sezai Karakoç’un hayatını anlatan bir belgesel yapıldı. TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir medya şirketinin iş birliğiyle hazırlan “Dünya Sürgünü” belgeseli, 6 aylık bir çalışma ile ortaya konuldu. Belgesel için CSO Ada Ankara Yerleşkesi’nde bulunan Tarihi Salon’da gerçekleştirilen ilk gösterime, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ersoy, İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dilerken, yaralı vatandaşların da bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Vefatının yıl dönümünde Sezai Karakoç’u rahmetle ve saygıyla anan Ersoy, Karakoç’un milli ve manevi değerlerden beslenen, son derece derin bir düşünde dünyasının mimarı olduğunu ifade etti. Ersoy, Sezai Karakoç’un milletinin büyüklüğüne, insanının değerine kani olduğunu, insanların benliğini uyandırmak derdiyle dertlendiğini söyledi.

“Dünya Sürgünü’ eseri, onun hatırasını canlı tutmak için verilen bir çabadır”

Ersoy, programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Sezai Karakoç üzerine söylenmesi gereken çok şeyler var. Bugün burada olmamızın sebebi de budur. Zira ‘Dünya Sürgünü’ eseri, onun hatırasını canlı tutmak için verilen bir çabadır. Dolayısıyla ben sözün burasında Sezai Karakoç’u anlatma vazifesini bu esere bırakıyorum. Ancak şunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Devlet adamları, liderler, mücadelelerin bayraklaşmış isimleri; yaptıklarıyla bir milletin kimliğini, karakterini tarihe not düşerler. Fikir adamları, sanatçılar, edebiyatçılar, alimler ise eserleriyle, eylemleriyle, söylemleri ve bilgileriyle milletin özünü, ruhunu duygulara, düşüncelere, kelimelere nakşederler. Bütün bunlar milli hafıza dediğimiz engin ve paha biçilemez birikimi meydana getirir ki aslımızı unutup kendimize yabancılaşmayalım. İşte tam bu noktada zaman zaman çok önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırıyoruz. Mirası hatırlamaya odaklanıp o mirası bize bırakanları göz ardı ediyoruz. Sözler aklımızda kalıyor da söyleyen unutuluyor, fikirler yaşıyor ama fikrin sahibi bilinmezlere karışıyor. Bunun önüne geçmek hem milli bir sorumluluk hem de bir vefa borcudur.”

“Merhum Sezai Karakoç’un şahsında bu milletin kimliğini meydana getiren, onu muhafaza eden ve nesilden nesle aktaran geçmişlerimize en kalbi minnet duygularımı ifade etmek isterim. Aziz milletimizden de onlara dair hafızalarını daima diri, daima güçlü tutmalarını önemle rica ediyorum” diyen Bakan Ersoy, Bakanlık olarak destek verdikleri “Dünya Sürgünü” belgeselinin de bu farkındalıkla atılmış bir adım olduğunu dile getirdi.

“Dünya Sürgünü” belgeselinin Sezai Karakoç ile ilgili dijital arşivde yer alacağı bilgisini de paylaşan Ersoy, Karakoç’tan feyz almaya ve hatırasında ilham bulmaya devam edeceklerini belirtti.

Ersoy’un konuşması sonrası katılımcılar belgeseli izledi.

“Dünya Sürgünü” belgeselinin ikinci gösterimi yarın İstanbul İstiklal Caddesi’nde bulunan bir sinema salonunda gerçekleşecek.