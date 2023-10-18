Sezai Karakoç'un kabrine mezar taşı yerleştirildi

Yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybeden Sezai Karakoç'un mezarına ailesi tarafından yaptırılan mezar taşı yerleştirildi. Karakoç'un mezar taşında Meryem Suresi 33. Ayeti de yer aldı.

Sezai Karakoç'un kabrine mezar taşı yerleştirildi
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Yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybeden Sezai Karakoç’un mezarına ailesi tarafından yaptırılan mezar taşı yerleştirildi. Karakoç’un mezar taşında Meryem Suresi 33. Ayeti de yer aldı.

Şair ve düşünür Sezai Karakoç, 16 Kasım 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etmişti. 17 Kasım 2021 tarihinde Şehzadebaşı Camii haziresine defnedilen ünlü şairin mezarına, dün ailesi tarafından yaptırılan mezar taşı yerleştirildi. Taşın üzerinde “Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır” mealindeki Meryem suresinin 33. Ayeti de yer aldı.