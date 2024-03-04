Sezer'e kadınlardan yoğun ilgi
İYİ Parti Silivri Belediye Başkan adayı Bihter Akbaş Sezer, Pazartesi pazarında kadınların yoğun ilgisiyle karşılandı.
İYİ Parti Silivri Belediye Başkan adayı Bihter Akbaş Sezer, beraberinde ilçe başkanı Gökhan Ceylan, meclis üyesi adayı Dündar Konuk ve parti üyeleriyle Silivri pazarında vatandaşlarla buluştu. Kadınların yoğun ilgisiyle karşılanan İYİ Partililer “halkımızın yoğun teveccühü ile karşılaştık. Biz onlara söz verdik. Silivri iyi olacak. Bihter başkan Silivri’de tarih yazacak” dedi.