Sezer'e kadınlardan yoğun ilgi

İYİ Parti Silivri Belediye Başkan adayı Bihter Akbaş Sezer, Pazartesi pazarında kadınların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Sezer'e kadınlardan yoğun ilgi
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İYİ Parti Silivri Belediye Başkan adayı Bihter Akbaş Sezer, beraberinde ilçe başkanı Gökhan Ceylan, meclis üyesi adayı Dündar Konuk ve parti üyeleriyle Silivri pazarında vatandaşlarla buluştu. Kadınların yoğun ilgisiyle karşılanan İYİ Partililer “halkımızın yoğun teveccühü ile karşılaştık. Biz onlara söz verdik. Silivri iyi olacak. Bihter başkan Silivri’de tarih yazacak” dedi.

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