Sezon Öncesi Kurban Kesildi: Silivrispor'a Başarı Dileği
Başkan Balcıoğlu'ndan takıma destek mesajı
Silivrispor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları yeni sezon öncesinde kurban kesimi için bir araya geldi. Törene katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivrispor’un Silivri’nin ortak sevdası olduğunu vurguladı.
“Silivrispor, bu kentin gururudur”
Kurban kesimi sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Balcıoğlu, “Silivrispor, hepimizi aynı renkler etrafında birleştiren bu kentin ortak sevdasıdır. Takımımızın yanında olmaya, elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.
Yeni sezon için başarı temennisi
Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğünü belirten Balcıoğlu, “Temennimiz; sakatlıksız, sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmeleri. Silivrispor Kulübü Başkanımız Sayın Serdal Şahin’e, yönetim kurulu üyelerine, teknik heyetimize ve sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.