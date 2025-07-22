Sezon Öncesi Kurban Kesildi: Silivrispor'a Başarı Dileği

Başkan Balcıoğlu'ndan takıma destek mesajı

Sezon Öncesi Kurban Kesildi: Silivrispor'a Başarı Dileği
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Silivrispor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları yeni sezon öncesinde kurban kesimi için bir araya geldi. Törene katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivrispor’un Silivri’nin ortak sevdası olduğunu vurguladı.

“Silivrispor, bu kentin gururudur”

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kurban kesimi sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Balcıoğlu, “Silivrispor, hepimizi aynı renkler etrafında birleştiren bu kentin ortak sevdasıdır. Takımımızın yanında olmaya, elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Yeni sezon için başarı temennisi

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğünü belirten Balcıoğlu, “Temennimiz; sakatlıksız, sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmeleri. Silivrispor Kulübü Başkanımız Sayın Serdal Şahin’e, yönetim kurulu üyelerine, teknik heyetimize ve sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.