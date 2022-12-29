SGK önünde EYT kuyruğu

EYT düzenlemesi sonrası Silivri'de vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren SGK önünde sıraya girdi.

SGK önünde EYT kuyruğu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı. Milyonlarca insan sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 