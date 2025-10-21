SGM çocuk kulüplerinde yeni dönem başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Gelişim Merkezleri’nde (SGM) çocukların uzun süredir heyecanla beklediği güz dönemi atölyeleri başladı. Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM’lerde başlayan atölyelerde yüzlerce öğrenci, eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Sosyal Gelişim Merkezleri’nde yeni döneme başladı. Mutfaktan müziğe, resimden robotiğe, drama ve akıl oyunlarına kadar birçok branşta eğitim gören çocuklar hem yeni beceriler kazanıyor hem de üretmenin keyfini yaşıyor. Yeni dönemin ilk günlerinde sınıflarda heyecan ve neşe hâkimdi. Mutfak atölyesinde minikler kendi elleriyle kurabiyeler hazırlarken, müzik atölyesinde gitar ve bağlama tınıları salona yayıldı. Resim, ebru ve tasarım çalışmalarında hayal güçlerini yansıtan çocuklar, drama ve akıl oyunlarıyla hem eğlendi hem öğrendi. Her sınıfta kahkaha ve renk bir aradaydı.