Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de ‘Aile Mektebi’ atölyeleri başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde ‘Aile Mektebi’ başlıyor. 22 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek kayıtların ardından 3 farklı atölyede eğitimler gerçekleştirilecek. Aile Mektebi, katılımcılarını güzel bir ahlakın, selim bir şahsiyetin, huzurlu ve sükunetli bir ailenin ölçülerine dair keşfe çıkmaya davet ediyor. Atölyeler için kayıtlar www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek. Atölye eğitimleri 23 Ekim Pazartesi günü başlayacak.