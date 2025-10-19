SGM'de misafir öğrenciler yeteneklerini keşfetti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi, çocukların gelişimine ve sosyal hayatına katkı sunmak gayesiyle ilkokul öğrencilerini misafir etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), çocukların gelişimine ve sosyal hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Güz dönemi kurslarının başlamasıyla birlikte SGM Çocuk Kulüpleri, hem öğrenciler hem de aileler tarafından büyük ilgi görüyor. Etkinlikler çerçevesinde Budaklar İlkokulu öğrencileri, SGM’nin Mutfak, Tasarım ve Empati Atölyelerinde düzenlenen etkinliklere katılarak unutulmaz bir gün geçirdi. Eğlenerek öğrenme temasıyla gerçekleştirilen atölye çalışmalarında öğrenciler, hem yeni bilgiler edindi hem de kendi yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu.