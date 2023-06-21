SGM'de orta oyunu ve Nasreddin Hoca gösterileri büyük alkış topladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Geleneksel Türk Tiyatrosu Atölyesi öğrencileri, orta oyunu ve Nasreddin Hoca gösterileriyle izleyicileri büyüledi. Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun yıl boyunca eğitimler sunduğu öğrencilerin sahne performansı büyük alkış topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Geleneksel Türk Tiyatrosu Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı gösteri büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun yıl boyunca eğitimler sunduğu öğrenciler, orta oyunu ve Nasreddin Hoca gösterileriyle izleyicileri büyüledi. Yaklaşık 60 öğrencinin yer aldığı bitirme programında aileler gurur dolu dakikalar yaşadı.

Geleneksel Türk Tiyatrosu Atölyesi öğrencilerinin yıl boyunca çalışmalarının bir ürünü olan gösteriler, 3 farklı seansta katılımcılarla buluştu. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarını yansıtan gösterilerde, öğrencilerin sahnedeki performansları izleyicilerden büyük alkış topladı. Çocukların sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel becerilerini de geliştirmelerine önem veren Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Gelişim Merkezi bünyesinde Geleneksel Türk Tiyatrosu Atölyesi ile çocukların özgüvenlerini artırmalarına, öz kültürlerini tanımalarına ve sahne deneyimi kazanmalarına yardımcı oluyor. SGM’de ki Geleneksel Türk Tiyatrosu Atölyesi Bitirme Programı da çocukların yeteneklerini sergilemelerine ve sahne deneyimi yaşamalarına fırsat tanıdı.