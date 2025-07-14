SGM'de serinleten şenlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsiz Hobi Atölyeleri, bu kez tatlı bir etkinliğe sahne oldu. SGM yaz kurslarında katılan engelli bireyler, karpuz şenliğinde bir araya gelerek renkli görüntüler oluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından (SGM) düzenlenen renkli etkinlikle engelli bireyler karpuz şenliğinde buluştu. Yaz boyunca Engelsiz Hobi Atölyeleri çerçevesinde çeşitli eğitim ve aktivitelerle dolu dolu zaman geçiren kursiyerler, bu kez serinletici ve keyifli bir etkinlikte bir araya geldi. SGM bahçesinde gerçekleşen karpuz şenliğinde kursiyerler, birlikte karpuz yiyip doyasıya eğlendi. Etkinlikte engelli bireyler hem sosyal bağlarını güçlendirdi hem de unutulmaz bir gün yaşadı. Şenliğin sonunda düzenlenen karpuz boyama yarışması ise programa renk kattı.