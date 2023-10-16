SGM'lerde yeni dönem eğitimleri başlıyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) kış dönemi dersleri başlıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) kış dönemi dersleri başlıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) dersler başlıyor. 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM’lerde keman, ukulele, gitar, bağlama, piyano, Almanca, İngilizce, "Dinimi Tanıyorum", "Peygamberimi Tanıyorum", uran-ı kerim, satranç, akıl oyunları, karakalem, resim, drama, geleneksel türk tiyatrosu, halk oyunları, mutfak, robotik kodlama, tasarım, becerikli eller, anlayarak hızlı okuma, olmak üzere 22 farklı branşta eğitimler gerçekleştirilecek.