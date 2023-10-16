SGM'lerde yeni dönem eğitimleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) kış dönemi dersleri başlıyor.

SGM'lerde yeni dönem eğitimleri başlıyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) kış dönemi dersleri başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) dersler başlıyor. 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM’lerde keman, ukulele, gitar, bağlama, piyano, Almanca, İngilizce, "Dinimi Tanıyorum", "Peygamberimi Tanıyorum", uran-ı kerim, satranç, akıl oyunları, karakalem, resim, drama, geleneksel türk tiyatrosu, halk oyunları, mutfak, robotik kodlama, tasarım, becerikli eller, anlayarak hızlı okuma, olmak üzere 22 farklı branşta eğitimler gerçekleştirilecek.