SGM'li miniklerden doğa sevgisi için drama etkinliği

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencilerine ağaç ve doğa sevgisi aşılandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde yarıyıl tatili sonrası 20 branşta gerçekleştirilen eğitimler kaldığı yerden devam ediyor. Adapazarı SGM’de eğitim gören drama öğrencileri, ‘Arkadaşım Rüzgar’ adlı drama oyunu ile ağaç ve doğa sevgisini canlandırdı. Çocukların hayal gücü ile doğa sevgisi pekiştirildi. Yapılan açıklamada, çocukların kişisel gelişimlerinin yanı sıra doğa ve çevrenin korunması, doğa sevgisinin pekişmesine yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.