SGM öğrencileri yerli malı haftasını kutladı

Karasu, Akyazı ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri yerli malı çerçevesinde etkinlik düzenledi. Öğrenciler, yaptıkları etkinliklerde yerli malına vurgu yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri’nde (SGM) 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Hobilerini ve becerilerini SGM’lerde geliştiren öğrenciler, ülkede kutlanan önemli gün ve haftalar çerçevesinde de etkinlikler düzenliyor. Bu çerçevede her yıl kutlanan yerli malı haftası vesilesiyle Karasu, Akyazı ve Sapanca SGM öğrencileri sınıf içi etkinlikler düzenledi. Mutfak sınıfı öğrencileri kendi elleriyle hazırlamış oldukları kekleri ve meyveleri kurumdaki tüm öğrencilere dağıttı. Becerilerini sergileyen öğrenciler, yerli malların alınması ve kullanılmasına vurgu yapmayı da ihmal etmedi.