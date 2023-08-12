SGM yaz kursları şenlikle sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de 7-14 yaş arası çocukların yaz tatillerini verimli geçirmesi için 18 farklı branşta düzenlenen yaz kursları şenlik programıyla sona erdi. SGM öğrencilerinin gösterileri ailelere gurur ve mutluluk dolu anlar yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri’nde yaz dönemi kursları düzenlenen şenlikle sona erdi. 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik 18 farklı branşta gerçekleştirilen yaz kurslarının kapanış programı büyük bir heyecana sahne oldu. SGM’nin bahçesinde planlanan şenlik, hava muhalefeti nedeniyle sahne gösterilerinin de içinde yer aldığı bir programa dönüşürken, öğrencilerin sahne performansı ayakta alkışlandı.

Mutfak, Bağlama, Satranç, Gitar, Piyano, Akıl Oyunları, İngilizce, Ukulele, Drama, Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Robotik Kodlama, Karakalem, Ritim, Tasarım, Becerikli Eller, Resim, Halk Oyunları, Geleneksel Türk Tiyatrosu olmak üzere 18 farklı branşta eğitimlerin sunulduğu SGM’de öğrencilerin yaz sonu şenliği için hazırladığı etkinlikler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. SGM öğrencilerinin yılsonu heyecanına aileler ve büyükşehir bürokratları ortak oldu. Şenlikte ritim dersi öğretmeni Funda Batu eşliğinde halk oyunları dersi öğrencileri dans gösterisi sundu. Yaz okulu öğrencilerinden Berat Kemal Toy darbuka çaldı, engelsiz hobi kursu öğrencileri müziğe eşlik ederek oyunlar oynadı.

Bağlama ve gitar eğitmeni Halil Şekeroğlu ile çello Meltem Koçdemir’in müzik dinletisi kulakların pasını sildi. Drama sınıfı öğretmenleri Zinnet Güler ve Berra Yüce eşliğinde öğrenciler eşini bul, çuval yarışı ve yumurta taşıma oyunları oynadı. Yağmurdan dolayı salonda düzenlenen programın son anlarında yağmurun durmasıyla bahçede şenlik devam etti. SGM öğrencilerinin gösterileri ailelere gurur ve mutluluk dolu anlar yaşattı.