Shantel enerjisi Bursa'yı sardı

61. Uluslararası Bursa Festivali, Alman şarkıcı Shantel’i ağırladı. Bursalılara eğlenceli ve renkli bir gece yaşatan Shantel, Açıkhava Tiyatrosu’nda kendisini izlemeye gelen hayranlarına coşku dolu bir gece yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, ATIŞ Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 61’incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, çerçevesinde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Shantel, müzikseverlere heyecan dolu bir gece yaşattı. Osmangazi Göz’ün etkinlik sponsoru olduğu konserde geleneksel müzik türlerini modern müzikle harmanlayan Alman şarkıcı, Açıkhava Tiyatrosu sahnesini bambaşka bir enerjiyle doldurdu.

Alman yapımcı, şarkıcı ve Dj Stafen Hantel ya da sahne adıyla Shantel, her albümüyle en çok satan yabancı albüm listelerinden uzun yıllardır düşmüyor. Hit olan ve unutulmaz parçası “Disko Partizani” ile birlikte “Bucovina”, “Disko Boy” gibi dillerden düşmeyen şarkılarını bu kez Bursalı müzikseverler için seslendiren sanatçı, seyirciden tam not aldı. Avrupa, Balkan, Anadolu, Akdeniz ve Ege’nin ezgilerini ve hatta Latin müziğinden dokunuşları müziğinde barındıran Shantel, muhteşem sahne performansı ile izleyenleri bir an olsun yerlerine oturtmadı. Geleneksel müzik türlerini modern enstrümanlarla harmanlayan ve füzyon isimli türün de öncülerinden olan Shantel, gece boyunca dans garantili şarkılarını söyledi.