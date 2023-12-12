Shota Arveladze, Karagümrük'te ilk antrenmanına çıktı

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Shota Arveladze, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Shota Arveladze, Karagümrük'te ilk antrenmanına çıktı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Fatih Karagümrük’ün yeni teknik direktörü Shota Arveladze, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftası sonrası Teknik Direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, takımın başına Shota Arveladze’yi getirdiğini duyurdu. 50 yaşındaki teknik adam, bugün kırmızı-siyahlılarla ilk antrenmanına çıktı. Arveladze, ilk olarak futbolcularla toplantı yaparken daha sonra idmana geçildi.