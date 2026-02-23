SİAD'a Emniyetten İade-i Ziyaret
Silivri İlçe Emniyet Müdürü Okan Büzkaya, SİAD'ı ziyaret ederek ilçedeki güvenlik çalışmaları ve kurumlar arası iş birliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Silivri İlçe Emniyet Müdürü Okan Büzkaya, Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği’ne (SİAD) iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette, dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelen Büzkaya, ilçenin huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Güvenlik ve iş birliği masaya yatırıldı
Gerçekleşen görüşmede, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. İlçede sürdürülen güvenlik faaliyetleri, önleyici çalışmalar ve yerel paydaşlarla yürütülebilecek ortak projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.
Toplumsal dayanışmanın artırılması ve iş dünyasının güvenli bir ortamda faaliyet göstermesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığı buluşmada, SİAD yönetimi ile emniyet birimleri arasındaki iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.
Kocabaş’tan teşekkür mesajı
Hakan Kocabaş başkanlığındaki SİAD yönetimi, nazik ziyaretlerinden dolayı İlçe Emniyet Müdürü Okan Büzkaya’ya teşekkür ederek görevinde başarı dileklerini iletti. Ziyaretin, kamu-STK iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sunacağı ifade edildi.