Siad Başkanı Hakan Kocabaş Sofya Temaslarını Değerlendirdi
Silivri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SİAD) Başkanı Hakan Kocabaş, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmeye katıldıklarını açıkladı. Toplantıya Sofya Ticaret Ataşeliği'nin yanı sıra Trakya SİFED, ÇİSAD, Silivri SİAD, Tekirdağ MÜSİAD ve İMECE Derneği temsilcileri de iştirak etti.
Gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye ile Bulgaristan arasındaki kültürel, sosyal, sanayi ve ticari ilişkiler ele alınırken, Balkan ülkeleri arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ve yatırım imkânları da masaya yatırıldı.
Kocabaş, görüşmeler kapsamında Balkan coğrafyasında iş dünyası arasında kurulacak yeni temasların bölgesel ekonomik hareketliliğe katkı sağlayacağını ifade etti.
Balkanlarda Ortak İş Dünyası Sempozyumları Yapılacak
Toplantıda ayrıca önümüzdeki aylarda Bulgaristan, Romanya, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Yunanistan ve Türkiye’nin Trakya bölgesinde ortak iş dünyası sempozyumları düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.
Planlanan bu organizasyonların farklı ülkelerde ve şehirlerde periyodik olarak gerçekleştirilmesinin; iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirmesi, toplumlar arası diyaloğu artırması ve Balkanlar’da ticaret hacminin büyümesine katkı sunması bekleniyor.
Kocabaş, söz konusu girişimlerin bölgenin ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracağını vurguladı.