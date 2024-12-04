SİAD'dan MHP'ye ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği (SİAD) Başkanı Hakan Kocabaş ve yönetim kurulu üyelerini ilçe teşkilatında kabul etti. Bu ziyarette, MHP’li meclis üyeleri de hazır bulundu.

Ziyaret kapsamında, Silivri’deki ekonomik ve sosyal gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. MHP İlçe Başkanı Bakmaz, bu tür ziyaretlerin ilçedeki siyasi ve ekonomik aktörler arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, “Silivri’nin kalkınması adına her türlü projeye destek vermeye hazırız. SİAD’ın bölge ekonomisine katkıları oldukça değerli. Başkan Hakan Kocabaş ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

SİAD Başkanı Hakan Kocabaş ise iş dünyası ile siyasetin uyum içerisinde çalışmasının, ilçenin refahına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Kocabaş, Silivri’de sanayi ve ticaretin gelişmesi adına dernek olarak aktif bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

