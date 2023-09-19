SİAD'dan Odak Okuluna ziyaret
Silivri Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı Hakan Kocabaş ve yönetim kurulu üyeleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yeni yerlerinde eğitime başlayan Odak Okulu yönetim kurulu başkanı Celalettin Yazıcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Gerçekleşen ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Yazıcı “Silivri İş Adamları Derneği'nin (SİAD) değerli üyeleri, kıymetli arkadaşlarım okulumuzun yeni binasına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için SİAD Başkanımız Sayın Hakan Kocabaş ve dernek üyelerimize çok teşekkür ederim” şeklinde paylaştı.