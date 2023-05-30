SİAD'dan tebrik mesajı 'Türkiye için çalışma vaktidir'

Silivri Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı Hakan Kocabaş imzasıyla basın yayın kuruluşlarına gönderilen tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi;

“14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçimler ile birlikte 28. Dönem Milletvekillerimiz ve 28 Mayıs 2023 tarihli seçimle de 13. Cumhurbaşkanımız belli oldu, hayırlı olsun.

Öncelikle çok yüksek ve önemli bir katılımla seçimde oylarını kullanan ve dünyaya örnek olacak bir olgunlukla seçimlerini ortaya koyan tüm halkımız büyük bir tebriği hak etmektedir.

28. Dönem Milletvekillerimize bu dönem boyunca ülkemize büyük katkılar sağlayacaklarına inandığımızı ifade etmek isteriz. Milletimizin tüm bileşenlerine aynı hak, adalet ve yakınlıkta davranacaklarına, sorunların çözümünde bir pervane gibi çalışacaklarına inancımız tamdır.

13. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ülkemiz için bugüne kadar yaptığı cansiperane çalışmalar için müteşekkiriz. Bu dönemde de ülkemiz için önemli atılımlara imza atacağına eminiz. Zati alilerini bu başarılı seçim sonucu için de kutluyor, bundan böyle de ülkemizi dünya klasmanında ileri ülkeler arasına sokmak için önderlik yapacağından kuşkumuz yoktur. Kendisine sağlık, güç, kuvvet diliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giren, diğer adaylar; Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na, Sn. Muharrem İnce’ye ve Sn. Sinan Oğan’a da ülkemiz için sundukları gayret için teşekkür ederiz.

Ayrıca mutlaka ülkemizin her tarafında böyledir ancak; Silivri’mizde partilerin yönetimlerinin çalışmalarını, tarzlarını ve hizmet aşklarını müşahede ettik. Kazanan oldu, kaybeden oldu. Ama bu bir demokrasi yarışı olduğu için kaybedeni yoktu. Onların bu karşılıksız çalışmalarını da kutluyoruz.

Basınımızın da haberleri bizlere iletmek için yaptığı çalışmalar önemliydi. Çalışmaları için basın mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ederiz.

Şimdi hep birlikte Türkiye için çalışma vaktidir. Bundan böyle ki yarış; ülkemizin ileri gitmesi içindir.”