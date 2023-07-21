SİAD'dan yıldızlara tebrik mesajı
Silivri Sanayici ve İş adamları Derneği, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün lider kuruluşu İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından her yıl düzenlenen İhracatın 'Metalik Yıldızları' ödülü alan üyelerini tebrik etti.
SİAD'dan yapılan tebrik mesajında “İDDMİB'in düzenlediği İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreninde bizleri gururlandıran üyelerimiz; SARTEN, MESAN KİLİT, TURAŞ VE ÖZYAŞAR'I tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” İfadelerine yer verildi.