SİAD, Hakan Kocabaş ile devam ediyor
Silivri SİAD Başkanlığında Hakan Kocabaş, 4. Dönem için güven tazeledi.
- 26.03.2022 12:58
- Güncelleme: 26.03.2022 12:58
24 Mart 2022, bugün gerçekleştirilen genel kurulda Silivri SİAD Başkanlığına Hakan Kocabaş yeniden seçilirken yönetimi şu şekilde oluştu:
SİLİVRI SANAYİCİ ve İş ADAMLARI DERNEĞİ 2022 2023 2024 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Hakan KOCABAŞ, Adnan DENİZ, Fahrettin ÖZGER, Mürsel SERTER, Aliosman MERTÖZ, Erdoğan BOY, Gökhan TURHAN, Aynur SÜLEYMANOĞLU, Seçkin TUĞLA, Gizem BERK, Rifat DEMİRÖZ
YEDEK ÜYELER
Osman ÖRS, Dilek SIRDAŞ, Hakan Muharrem SÖYLET, Doğu BULUTSUZ, Mehmet Yaman HASESKİ, Murat BAYRAM, Ziya ŞENKUL, Tayfun SIĞIRTMAÇ, Hikmet AKIN, Uğur GÜRBÜZ, Evren BARAN
DENETİM KURULU ASİL ÜYELER
Erdoğan ATAÇ, Yetgin ÇAVDAR, Kaya KANKAYA
YEDEK ÜYELER
Vedat TUNBAR, Berrin TEKTUNALI, Murat GÜMÜŞKAYA
ONUR KURULU
Yusuf SARIBEKİR, Kemal AYDINLIYURT, Nuri EGELİ, Turan TUNA, Mesut SÖYLET, Mürsel SERTER