SİAD, Hakan Kocabaş ile devam ediyor

Silivri SİAD Başkanlığında Hakan Kocabaş, 4. Dönem için güven tazeledi.

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  • 26.03.2022 12:58
  • Güncelleme: 26.03.2022 12:58
SİAD, Hakan Kocabaş ile devam ediyor
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

24 Mart 2022, bugün gerçekleştirilen genel kurulda Silivri SİAD Başkanlığına Hakan Kocabaş yeniden seçilirken yönetimi şu şekilde oluştu:

SİLİVRI SANAYİCİ ve İş ADAMLARI DERNEĞİ 2022 2023 2024 DÖNEMİ

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Tümko
Tümko
Tümko

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Hakan KOCABAŞ, Adnan DENİZ, Fahrettin ÖZGER, Mürsel SERTER, Aliosman MERTÖZ, Erdoğan BOY, Gökhan TURHAN, Aynur SÜLEYMANOĞLU, Seçkin TUĞLA, Gizem BERK, Rifat DEMİRÖZ

YEDEK ÜYELER

Osman ÖRS, Dilek SIRDAŞ, Hakan Muharrem SÖYLET, Doğu BULUTSUZ, Mehmet Yaman HASESKİ, Murat BAYRAM, Ziya ŞENKUL, Tayfun SIĞIRTMAÇ, Hikmet AKIN, Uğur GÜRBÜZ, Evren BARAN

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

Erdoğan ATAÇ, Yetgin ÇAVDAR, Kaya KANKAYA

YEDEK ÜYELER

Vedat TUNBAR, Berrin TEKTUNALI, Murat GÜMÜŞKAYA

ONUR KURULU

Yusuf SARIBEKİR, Kemal AYDINLIYURT, Nuri EGELİ, Turan TUNA, Mesut SÖYLET, Mürsel SERTER

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