SİAD, Kur'anı Kerim'e yapılan çirkin saldırıyı lanetledi

Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği, Kur'anı Kerim'e yapılan çirkin saldırı üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

SİAD'dan yapılan açıklamada “Hoşgörü dini olan İslam'a ve onun kutsallarına karşı yapılan her türlü hadsizliğe ve küstahlığı tüm gücümüzle kınıyoruz. Tüm inanışlara saygı duyan ve Semavi dinlerin hepsine saygı duyan, kitaplarına ve peygamberlerine saygı gösteren bir dinin yüce kitabına böylesi bir hadsizlik; ifade özgürlüğü kılıfıyla örtbas edilemez. İnsanların inanışlarına saldırının; bir devletin gözetiminde gerçekleşmesi, aslında bazı ırkçı ve din bazlı kara bakışları daha iyi ortaya çıkarmakta. Bu kara bakışlar, çağdaşlıkla, bilimle, gelişmişlikle izah edilemez. Bu bakış sadece bir bataklığın içinde debelenen kendini bilmezlerin görebildikleridir. Böyle ayrımcı, bağnaz ve hadsiz davranışları yapanları; ne kılıf altında olursa olsun hoş görmüyoruz ve kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.