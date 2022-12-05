SİAD'tan üye ziyaretleri

Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği Üye İlişkileri Geliştirme Komisyonu'nun düzenlediği haftalık üye ziyaret programı kapsamında Hakan Kocabaş Başkanlığında TebPlast Plastik'te duayen sanayicilerimizden, Silivri SİAD üyesi Abdullah Teber'le, Hobi Egzoz'da Sedat Morgül ve Murat Morgül'le, Lüx Plastik'te Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Danışmanı ve Lüx Plastik Genel Müdürü Burak Önder'le, Serin Civata'da Battal Serin, değerli eşi Gülşen Serin ve aile bireyleriyle bir araya gelindi. Kocabaş, dernek ve üyeleri adına sıcak karşılama ve misafirperverliklerinden dolayı firma ve sahiplerine teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar diledi.