SİAD üyelerini ziyaret etmeye devam ediyor

Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği, üye ziyaretleri kapsamında, Mesan Kilit, Pehlivanoğlu Beton, erk endüstriyel Elektrik ve Otomasyon Güvelik Sistemleri, detay elektrik ve Otomasyon, Uğur Tavukçuluk, Koza Tarım, Nacer Plastik, Çağrı Tel ve Kromaş Metal’e misafir oldu.

Üye İlişkileri Geliştirme Komisyonu tarafından düzenlenen programlara Dernek Başkanı Hakan Kocabaş’ta katıldı. SİAD üyeleri, fabrika temsilcilerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılarının devamını diledi.