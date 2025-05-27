SİAD Üyesi 3 Firma, Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde Yer Aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024” listesinde, Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği (SİAD) üyesi 3 firma yer aldı. Türkiye ekonomisinin lokomotifleri arasında gösterilen bu firmalar, üretim gücü ve istihdam katkılarıyla dikkat çekti.

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., 93. sırada yer aldı. 19 milyar TL’yi aşan üretimden net satışları ve 3.473 kişilik istihdam kapasitesiyle sanayi sektörünün önemli oyuncularından biri olmayı sürdürdü.

Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş., üretimden 18,2 milyar TL’lik net satış rakamıyla 101. sıradan listeye girdi. Türkiye’nin önde gelen gıda markalarından biri olan Şölen, güçlü büyümesini bu yıl da sürdürdü.

Beşler Et Gıda San. ve Tic. A.Ş. ise 436. sırada yer aldı. 4,8 milyar TL’yi bulan üretimden satışlarının yanı sıra 484 kişiye istihdam sağlayan firma, et ve gıda sektöründeki istikrarlı büyümesini korudu.

SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, listeye giren üye firmaları kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemiz ekonomisine üretim, ihracat ve istihdam alanlarında katkı sağlayan üyelerimizin bu başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu başarılar, Silivri sanayisinin ne denli güçlü ve dinamik bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir.”

Silivri iş dünyasının gururu olan bu firmalar, hem bölgesel hem de ulusal ölçekte sanayiye yön vermeye devam ediyor.