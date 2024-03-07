Siber güvenlikte yerli ve milli teknoloji üreten firmalar ödüllendirildi

Kuantum Siber Güvenlik, 7.nci Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi kapsamında düzenlenen töreninde Yerli ve Milli Teknoloji kategorisinde ödüle layık görüldü.

Tüm katmanların da siber güvenlik farkındalığı oluşturmak, yerli ve milli siber güvenlik ürün, hizmet ve teknolojilerini geliştirmek ve geliştirilen söz konusu özgün çözümlerin kritik altyapılarda kullanımını arttırmak çok daha önemli hale geldi.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) düzenlediği 7.nci Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi’nde, siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik hususlar, süreçler, yasal mevzuat ve toplum boyutuyla tartışıldı.

Zirve kapsamında siber güvenlik alanında kamu kurumlarında ve kritik altyapılarda ihtiyaç duyulan teknolojileri yerli ve milli kabiliyetlerle geliştirme yönünde proje ve çalışmalar yapan bu alanda özgün ürün, hizmet, çözüm ve sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmiş ve milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirdiği yerli teknolojiler ile Türkiye’nin siber dayanıklılığının arttırılmasına katkıda bulunan firmalar ödüllendirildi.

Kuantum Siber Güvenlik, bu alandaki çalışmalarından ötürü Yerli ve Milli Teknoloji Geliştirme kategorisinde ödüle layık görüldü.