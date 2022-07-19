Siber korsanlar itibar sahipli Instagram hesaplarını hedef aldı

İş adamı, avukat ve doktor gibi meslek gruplarındaki kişiler siber korsanların hedefi oldu. İtibarlı meslek grubu mensubu kişiler oltalama yöntemiyle tuzağa çekiliyor.

Siber korsanlar yeni oyunuyla itibar sahibi kişilerin instagram hesaplarını hedef aldı. İş adamı, avukat ve doktor gibi meslek grubuna sahip kişiler sahte mesajlarla tuzağa çekiliyor. Siber zorbalar, oltalama yöntemi denilen sahte linklerle itibar sahipli kişileri ağına çekiyor.

Sahte bir hesaptan gönderilen mesajda ‘Hakkınızda kötü içerikli iddialar var’ denilerek kişiler belirtilen linke yönlendiriliyor. Sahte hesap sahibi kişinin de profili genellikle iş sahibi insanlardan oluşuyor. Böylelikle linke tıklamak için bir güven oluşturuluyor.

Ekran görüntüsüyle savcılığa başvurulabilir

Kişiler bu tuzağa düştüğünü anladığında bir takım önlemler alabiliyor. Bunlardan en önemlisi sahte mesajların ekran görüntüsü ve hesabınız ele geçirildikten sonra kaydedilen mail adresiyle savcılığa başvurulması. Sonraki adımlarda eğer varsa iç yazışmaları delil olarak sunulması önem arz ediyor.

Öte yandan uzmanlar, bu tarz dolandırıcılıklara karşı sosyal medya hesapları şifrelerinin birbirlerinden farklı olması gerektiği konusunda uyarıyor.