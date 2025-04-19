Siber polisten dolandırıcılık operasyonuna 4 tutuklama
Balıkesir'de kargo ve vergi parası adı altında dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Balıkesir’de kargo ve vergi parası adı altında dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 2 şahsın sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerce değerli eşyalarının gümrükte takıldığını söyleyerek, kargo parası ve vergi parası adı altında 1 milyon 285 bin TL dolandırıldıklarını polise bildirmeleri sonucunda çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgisi bulunan 6 şüpheli tespit etti. Diyarbakır ve İstanbul’da eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, şüphelileri gözaltına alırken sorguları sonrası adli makamlara sevk etti. E.K. isimli şüphelinin mağdurun 1 milyon 285 bin TL değerindeki mağduriyetini karşılama tedbiri ile adli kontrol şartı serbest kalırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.