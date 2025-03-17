SİBESO Başkanı Nuray Koçer'den 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı Mesajı

Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SİBESO) Başkanı Nuray Koçer, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Koçer, Çanakkale Zaferi’nin, milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü nişanesi olduğunu belirterek, “110 yıl önce ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek tarihe altın harflerle yazılan bu büyük destan, kahraman ecdadımızın azmi, fedakarlığı ve vatan sevgisiyle kazanılmıştır. Bugün, bu kutlu zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Millet olarak birlik ve beraberlik içinde atalarımızın bizlere bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğunu vurgulayan Koçer, “Çanakkale ruhu, sadece geçmişte kalan bir zafer değil, bugün de bizlere yol gösteren, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde ilham kaynağı olan bir mirastır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağız” ifadelerini kullandı.