SİBESO Başkanı Nuray Koçer'den Ramazan Ayı Mesajı

Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SİBESO) Başkanı Nuray Koçer, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Koçer, esnaf ve sanatkarların hayırlı ve bereketli kazançlar elde etmesini dileyerek, Ramazan’ın sağlık ve huzur içinde geçmesini temenni etti.

Başkan Koçer mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayının ilk gününde, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sağlık, sıhhat ve bol bereketli kazançlar diliyorum. Mübarek ayın hayırlara vesile olmasını temenni ederken, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da şimdiden kutluyorum. Saygılar sunuyorum."

Ramazan ayının manevi ikliminin birlik ve beraberliği pekiştirmesi temennisinde bulunan Koçer, esnaf ve vatandaşların bol kazançlı ve huzurlu bir ay geçirmesini diledi.