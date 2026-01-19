SİBESO'da açık ara fark: Nuray Koçer dördüncü kez başkan

Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda yapılan genel kurulda Nuray Koçer, 1453 oy alarak dördüncü kez başkanlığa seçildi.

Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın (SİBESO) hafta sonu gerçekleştirilen genel kurulu, yoğun katılım ve yüksek rekabetle tamamlandı. Üç adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Nuray Koçer, delegelerin açık desteğini alarak bir kez daha göreve seçildi.

1453 oyla güven tazelendi

Seçim sonuçlarına göre Nuray Koçer 1453 oy alırken, Ferhat Çetin 472, Mehmet Noyan Öpçin ise 432 oyda kaldı. Bu sonuçlarla Koçer, üst üste dördüncü kez başkanlık görevine seçilerek esnaftan güçlü bir güven oyu aldı.

Divan heyeti deneyimli isimlerden oluştu

Genel kurulun divan başkanlığını İstanbul Esnaf Odaları Birliği Başkanı Mesut Şengün üstlenirken, katip üyelik görevini İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz yürüttü. Divan katipliğinde ise Ercan Çalışkan, Şaban Erdan, Ersun Ödemiş ve Behram Ceyhun Özsoy görev aldı.

“Bu destek büyük bir emanettir”

Seçim sonrası açıklama yapan Nuray Koçer, ortaya çıkan tablonun önemli bir sorumluluk yüklediğini belirterek, “Bu güven bizim için büyük bir emanettir. Esnafımızın desteğiyle bu sorumluluğu daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Birlik ve ortak akıl vurgusu

Yeni dönemde de kapsayıcı ve katılımcı bir yönetim anlayışı sürdüreceklerini vurgulayan Koçer, SİBESO’nun tüm esnaf ve sanatkârlara açık olduğunu, sorunların ortak akılla çözüleceğini ifade etti. Koçer, seçim sürecinde yarışan diğer adaylara da teşekkür ederek, “Bu seçimde kazanan Silivri esnafı olmuştur” dedi.

Yeni dönem kurulları netleşti

Genel kurulun ardından SİBESO’nun yeni dönem yönetim ve denetim kurulları da belirlendi. Nuray Koçer başkanlığındaki yeni yönetimin, adaletli, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla Silivri esnafının hak ve menfaatlerini savunmayı sürdüreceği bildirildi.

Balcıoğlu: Esnafın hür iradesi her şeyin üzerindedir

Genel kurula katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise konuşmasında, esnafın demokratik iradesine vurgu yaptı. Belediye başkanlarının sivil toplum kuruluşlarının iç işlerine müdahil olmaması gerektiğini belirten Balcıoğlu, “Asıl olan esnafın hür iradesidir. Sandıktan kim çıkarsa çıksın, o isim Silivri esnafının başkanıdır” dedi.

Ahilik kültürüne de dikkat çeken Balcıoğlu, esnafın sadece ticaret yapan değil, toplumsal vicdanı temsil eden önemli bir yapı taşı olduğunu vurgulayarak, yeni dönemin Silivri esnafı için hayırlı olmasını temenni etti.